Recomiendan restringir el uso de la metoclopramida, componente indicado para náuseas y vómitos
La Agencia Europea del Medicamento señala que el tratamiento debe limitarse a un máximo de 5 días y con una dosis máxima de 0,5 mg por kg de peso en veinticuatro horas.
FACUA.org
España-14/08/2013
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El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), perteneciente a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha revisado el balance beneficio-riesgo de la metoclopramida en sus indicaciones autorizadas tanto para adultos como para pediatría. Como resultado, el organismo ha recomendado