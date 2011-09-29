Más noticiasEn Estados Unidos

Reebok acuerda pagar 25 millones de dólares a sus clientes por publicidad engañosa

La marca aseguraba que las zapatillas EasyTone y RunTone tonificaban y reforzaban un 28% más los músculos de los glúteos y un 11% las piernas.

FACUA.org
América-29/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La marca deportiva Reebok ha llegado un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por el cual se compromete a pagar 25 millones de dólares (18,4 millones de euros) en reembolsos a clientes.

De esta forma, la compañía zanja los cargos a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos