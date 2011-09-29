Reebok acuerda pagar 25 millones de dólares a sus clientes por publicidad engañosa
La marca aseguraba que las zapatillas EasyTone y RunTone tonificaban y reforzaban un 28% más los músculos de los glúteos y un 11% las piernas.
FACUA.org
América-29/09/2011
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La marca deportiva Reebok ha llegado un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por el cual se compromete a pagar 25 millones de dólares (18,4 millones de euros) en reembolsos a clientes.
De esta forma, la compañía zanja los cargos a