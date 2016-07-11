Reflexiones sobre la excesiva medicalización de los sistemas sanitarios
Profesionales alertan de que, más allá de ser una solución, el consumo de servicios relacionados con la Salud se puede convertir en un serio problema, así como de los efectos adversos de la polimedicación.
Olga Ruiz Legido
España-11/07/2016
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