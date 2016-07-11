Opinión

Reflexiones sobre la excesiva medicalización de los sistemas sanitarios

Profesionales alertan de que, más allá de ser una solución, el consumo de servicios relacionados con la Salud se puede convertir en un serio problema, así como de los efectos adversos de la polimedicación.

Olga Ruiz Legido
España-11/07/2016
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Vivimos preocupados por nuestra salud y por la prevención de enfermedades. A ello hay que sumar la moda del culto al cuerpo y la necesidad de querer vivir más, con un buen aspecto a toda costa y sin esfuerzo.

Esta preocupación, y la respuesta que se ofrece desde las in

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