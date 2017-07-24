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Reino Unido detecta más de 2.500 productos que han reducido su tamaño pero no abarataron su precio

La Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido (ONS) denuncia que frente a este fenómeno, denominado 'shrinkflation', sólo 614 productos aumentaron su tamaño sin incrementar su precio de venta.

Europa Press
Internacional-24/07/2017
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Un total de 2.529 productos, la mayor parte dentro de la categoría de alimentación y bebidas, han reducido su tamaño desde 2012 sin bajar de precio, según un estudio realizado por la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido (ONS), qu

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