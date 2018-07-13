Reino Unido multa a Facebook con 565.000 euros por el escándalo de Cambridge Analytica
La red social violó la ley de protección de datos del país al no ser transparente y dejar que la consultora recopilase los datos de 87 millones de sus usuarios de decenas de países con fines propagandísticos.
FACUA.org
Europa-13/07/2018
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Las autoridades del Reino Unido impondrán una multa de 565.000 euros (500.000 libras) a la empresa estadounidense Facebook por violar la ley de protección de datos tras el escándalo de la consultora Cambridge Analytica.
La consultora está acusada de haber recopi