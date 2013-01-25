Nuestras accionesRobo de datos personales de 77 millones de usuarios de PSN

Reino Unido multa a Sony por el fallo de seguridad que España archivó tras la denuncia de FACUA

La Agencia Española de Protección de Datos archivó el caso. Ahora, su homóloga británica impone una multa de 297.000 euros.

FACUA.org
Andalucía-25/01/2013
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Reino Unido ha multado a Sony con 250.000 libras (unos 297.000 euros) por el grave fallo de seguridad en su plataforma online PlayStation Network (PSN) que España archivó tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción.

En abril de 2011, un hacker robó datos pe

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