Reino Unido multa a Sony por el fallo de seguridad que España archivó tras la denuncia de FACUA
La Agencia Española de Protección de Datos archivó el caso. Ahora, su homóloga británica impone una multa de 297.000 euros.
FACUA.org
Andaluc�ía-25/01/2013
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Reino Unido ha multado a Sony con 250.000 libras (unos 297.000 euros) por el grave fallo de seguridad en su plataforma online PlayStation Network (PSN) que España archivó tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción.
En abril de 2011, un hacker robó datos pe