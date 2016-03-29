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Renault revisará más de 10.000 coches eléctricos modelo Zoe por un problema en el freno

La intervención consiste en la inspección de la posición de los pasos de rueda delanteros y en la sustitución del manguito del freno y del paso de rueda, en caso de que se encuentren mal colocados.

Europa Press
Europa-29/03/2016
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El fabricante francés de automóviles Renault revisará más de 10.000 unidades de su modelo eléctrico Zoe en todos los mercados en los que se comercializa, por un eventual problema con un manguito del sistema de frenada.

Según informaron fuentes de l

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