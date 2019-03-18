Renfe pide a los usuarios que cambien sus contraseñas tras detectar "actividad inusual" en su web
La empresa ha informado de que los datos de pago no se han visto comprometidos y ha puesto los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
España-18/03/2019
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Renfe ha emitido un comunicado a todos los usuarios de su página web aconsejándoles que cambien sus contraseñas para «garantizar la seguridad de las compras» tras detectar «actividad inusual» en ella.
Según ha dado a conocer