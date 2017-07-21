Restart: el fraude de la bebida milagro que asegura reducir el alcohol en sangre y ayudar en el embarazo
FACUA denuncia a la empresa por atribuir a sus productos numerosas propiedades milagrosas. Entre ellas que "favorece el equilibrio mental", "mejora la actividad cerebral" y que tiene un efecto "afrodisíaco".
FACUA.org
España-21/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acci�ón ha denunciado a la empresa Restart Drink Spain por comercializar de forma fraudulenta bebidas a las que atribuye una larga lista de propiedades milagrosas. La publicidad de estos refrescos, que se comercializan bajo las denominaciones Restart Drink y Restart Re