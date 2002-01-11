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Retevisión factura indebidamente llamadas bajo el sistema de preasignación sin que éste haya sido solicitado por los usuarios

FACUA denunciará estas prácticas, conocidas como slamming, ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una circular emitida el pasado julio por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones permitiría la existencia de fraudes en un importante porcentaje de las preasignaciones.

FACUA.org
España-11/01/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está recibiendo denuncias de usuarios a los que Retevisión ha dado de alta sin su consentimiento en el sistema de preasignación, mediante el cual todas sus llamadas son facturadas por

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