Retirada una freidora de la marca Carrefour Home tras detectar un exceso de calentamiento durante su uso

El dispositivo afectado tiene la referencia HDF30B-25 y el código de barras 3616959381410.

FACUA.org
España-05/03/2026

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de una freidora de aceite de su marca Carrefour Home tras detectar un exceso de calentamiento durante su uso.

En concreto, el dispositivo afectado tiene la referencia HDF30B-25 y el código de barras 361695938

