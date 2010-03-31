Retiradas unas prótesis mamarias en Francia fabricadas con materiales fraudulentos
Entre 35.000 y 45.000 mujeres del país galo llevan implantes en gel de silicona Poly Implant Prothèse.
FACUA.org
Europa-31/03/2010
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Las autoridades francesas han denunciado y retirado del mercado las prótesis mamarias en gel de silicona Poly Implant Prothèse (PIP), alertadas por unas tasas inusuales de roturas, según informa France Presse.
La investigación ha destapado un fraude en los materiales