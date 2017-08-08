Retirado del mercado el anticonceptivo permanente Essure de los laboratorios Bayer
La compañía no ha renovado el certificado europeo necesario para su comercialización. En todo el mundo lo usan más de un millón de mujeres, 750.000 en EEUU. En Brasil está prohibido.
FACUA.org
Internacional-08/08/2017
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En los próximos tres meses, ni España ni en el resto de Europa se podrá vender el anticonceptivo permanente Essure, fabricado por los laboratorios Bayer. Ni se venderá ni se implantará.
Fuentes de la Agencia Española del Medicamento han explicado q