Retirado del mercado un columpio para bebés de Fisher-Price por un defecto de fabricación
El columpio Animalitos de la Selva tiene un defecto que provoca que el bebé que lo ocupe "puede inclinarse hacia uno de los lados y quedar atrapado entre el armazón y el asiento".
FACUA.org
España-07/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que Mattel ha retirado del mercado el columpio portátil para bebés Animalitos de la Selva (referencia K7192) de su marca Fisher-Price.
La compañía, que se ha dirigido a FACUA para informarle