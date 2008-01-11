Retirados tres lotes de Velactin, un preparado infantil a base de soja, por la presencia de proteínas de leche de vaca
La alerta surgió de las autoridades catalanas tras la reclamación de los padres de una niña de 20 meses que sufrió una reacción alérgica.
FACUA.org
España-11/01/2008
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Sanidad y Consumo aconseja a los padres de lactantes alérgicos a las proteínas de la leche de vaca que tengan en casa algún envase o muestra gratuita de los lotes 704962, 707641 (