Retiran las tortitas de arroz con chocolate negro de Gutbio por proteínas de leche no declaradas, alerta FACUA
El número de lote analizado en el que se detectó la presencia de estas proteínas es el N18010. La cadena de supermercados de origen alemán Aldi comercializa esta marca para sus productos ecológicos.
FACUA.org
España-19/04/2018
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El lote afectado es el N18010 con fecha de consumo preferente 11/01/2019. | Imagen: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria
FACUA-Consumidores en Acción avisa de la retirada del mercado de las tortitas ecológicas de arroz con chocolate negro de la marca de productos ecológicos Gutbio, que comercializa la cadena alemana de supermercados Aldi, por la presencia de proteínas de leche no declara