Ricky Martin modifica sus conciertos: además de las entradas, los afectados pueden reclamar los gastos
FACUA considera que los "15 días laborables" que da la promotora para devolver el dinero de los pases es insuficiente. El cantante ha alegado "cambios inevitables de agenda" para alterar las fechas de su gira.
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España-10/04/2017
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La única fecha que Ricky Martin no ha modificado es la de Madrid (23 de mayo). | flickr.com/evarinaldiphotography (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción informa a los usuarios afectados por la modifciación de fechas anunciada para los conciertos en España de Ricky Martin de que tienen derecho a reclamar no sólo el dinero de las entradas, sino también todos los gastos