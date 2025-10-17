Riesgo de asfixia en niños: ordenan la retirada de varios juguetes y pelotas saltarinas a la venta en Temu
Estos productos procedentes de China incumplen la normativa europea al carecer en el envoltorio de la advertencia de edad adecuada.
FACUA.org
Internacional-17/10/2025
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado de la retirada de varios juguetes y unas pelotas saltarinas a la venta en Temu por riesgo de asfixia para los niños pequeños.
En concreto, se trata de unas bolsas de pl