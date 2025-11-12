Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria de Sevilla sancionado por sus fraudes a inquilinos
Javier Ortiz Riquelme, de Elite Homes Real Estate, lleva días exigiendo al secretario general de FACUA que elimine la noticia sobre sus nuevas irregularidades: "quieres que te haga una visita", "no me conoces y me vas a encontrar", "te voy a hundir, hijo de la gran puta"...
Sevilla-12/11/2025
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado en los juzgados de Sevilla por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria sancionado por la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía por el cobro ilegal de honorarios a inquilin