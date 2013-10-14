Más noticiasTras perder el juicio

Ryanair elude pagar 2.000 euros de indemnización a una pasajera por tener en su cuenta sólo 67 euros

La aerolínea no dejó embarcar a la hija de la afectada por tener el pasaporte caducado desde el mes anterior, a pesar de que la normativa europea sí lo admite como válido.

FACUA.org
España-14/10/2013
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La aerolínea irlandesa Ryanair ha evitado pagar una indemnización de 2.000 euros a una pasajera, que había ganado el juicio contra la compañía, al poseer la aerolínea con sólo 66,77 euros en la cuenta bancaria en España, según informa

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