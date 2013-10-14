Ryanair elude pagar 2.000 euros de indemnización a una pasajera por tener en su cuenta sólo 67 euros
La aerolínea no dejó embarcar a la hija de la afectada por tener el pasaporte caducado desde el mes anterior, a pesar de que la normativa europea sí lo admite como válido.
FACUA.org
España-14/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La aerolínea irlandesa Ryanair ha evitado pagar una indemnización de 2.000 euros a una pasajera, que había ganado el juicio contra la compañía, al poseer la aerolínea con sólo 66,77 euros en la cuenta bancaria en España, según informa