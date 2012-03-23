Ryanair oferta vuelos a 10,99 euros que llegan a costar hasta cuatro veces más
FACUA no encuentra ni un sólo billete al precio anunciado y vuelve a denunciar a la compañía por fraude publicitario.
FACUA.org
España-23/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair por publicidad engañosa por su oferta de vuelos a 10,99 euros. Tras analizar dos de las rutas ofertadas a este precio, FACUA ha constatado como el precio final aumenta desde un 28% hasta un 391%.
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