Sabadell devuelve 800 euros a una socia de FACUA por 21 reclamaciones de descubiertos que nunca le hizo
Le estuvo aplicando las comisiones a lo largo de cuatro años pese a que en ninguno de los casos se puso en contacto con ella.
FACUA.org
España-20/02/2019
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Imagen: Europa Press
Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Banco Sabadell ha devuelto 786 euros a una usuaria a la que durante cuatro años estuvo cobrando comisiones por reclamaciones de descubiertos que nunca le realizó.
María G. F., residente