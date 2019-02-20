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Sabadell devuelve 800 euros a una socia de FACUA por 21 reclamaciones de descubiertos que nunca le hizo

Le estuvo aplicando las comisiones a lo largo de cuatro años pese a que en ninguno de los casos se puso en contacto con ella.

FACUA.org
España-20/02/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Banco Sabadell ha devuelto 786 euros a una usuaria a la que durante cuatro años estuvo cobrando comisiones por reclamaciones de descubiertos que nunca le realizó.

María G. F., residente

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