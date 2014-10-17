Opinión

¿Sabes que la mitad de los edificios tienen que cambiar su antena para seguir viendo la televisión?

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España-17/10/2014
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A partir del 1 de enero de 2015, todos los canales de televisión que ahora están en la banda de 800 MHz se reubicarán en otra frecuencia para que en esta puedan alojarse las redes de telefonía móvil 4G. Esto obliga a los usuarios a resintonizar sus antenas antes

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