Salud no verificaba el seguro de responsabilidad civil de la clínica iDental de Córdoba desde 2015
La entidad cambió de nombre su razón social en 2017 y la Administración no volvió a comprobar que contara con este requisito imprescindible para el funcionamiento del centro.
FACUA.org
Córdoba-13/07/2018
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La Delegación Territorial de Salud en Córdoba llevaba desde 2015 sin verificar que la clínica de iDental en la provincia contara con un seguro de responsabilidad civil, uno de los requisitos indispensables para poner en marcha el centro, según ha reconocido a FACUA C&o