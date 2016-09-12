Samsung pide a los usuarios del Galaxy Note 7 que "apaguen el móvil" y dejen de usarlo
La advertencia no afecta a España, donde todavía no se había puesto a la venta ese modelo. El fabricante detectó, tras recibir numerosas quejas, que la batería del terminal podía quemarse.
FACUA.org / Europa Press
Todos-12/09/2016
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Samsung sustituirá los dispositivos afectados por otros nuevos. | Imagen: EUROPA PRESS.
Después de anunciar una llamada a revisión mundial de su modelo Galaxy Note 7 por problemas en su batería, Samsung eleva el nivel de su alerta y pide ahora a los usuarios que tengan uno de esos terminale