Más noticiasTras lanzar una llamada a revisión mundial

Samsung pide a los usuarios del Galaxy Note 7 que "apaguen el móvil" y dejen de usarlo

La advertencia no afecta a España, donde todavía no se había puesto a la venta ese modelo. El fabricante detectó, tras recibir numerosas quejas, que la batería del terminal podía quemarse.

FACUA.org / Europa Press
Todos-12/09/2016
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Después de anunciar una llamada a revisión mundial de su modelo Galaxy Note 7 por problemas en su batería, Samsung eleva el nivel de su alerta y pide ahora a los usuarios que tengan uno de esos terminale

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