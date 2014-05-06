Samsung tendrá que pagar a Apple 86,2 millones de euros por infracción de patentes
Un tribunal de San Jose, California, ha encontrado culpable a la compañía surcoreana de haber utilizado tecnologías móviles propiedad de Apple.
FACUA.org
Internacional-06/05/2014
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Samsung ha sido condenada a pagar a Apple 119,6 millones de dólares (86,2 millones de euros) por infracción de patentes. Un tribunal de San Jose, California, ha encontrado culpable a la compañía surcoreana de haber utilizado tecnologías