Sanciones a Mediaset y Atresmedia por incumplir la legislación en materia de interrupciones publicitarias
Ambos grupos de comunicación, multados con 300.000 euros cada uno por insertar anuncios sin respetar la integridad de los programas en los que se introducen, llegando a interrumpir contenidos de forma abrupta.
FACUA.org
España-25/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado sancionar a Mediaset y Atresmedia con 300.000 euros cada uno por emitir mensajes publicitarios sin respetar la integridad de los programas en los que se insertan, ni de las unidades que