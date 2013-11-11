Sanidad alerta de un defecto de calidad en las autoinyecciones de adrenalina Jext
Los medicamentos con problemas son ciertos lotes de la inyección Jext 300 microgramos, en pluma precargada de 0,3 ml y de la inyección Jext 150 microgramos, en pluma precargada de 0,15 ml.
FACUA.org
España-11/11/2013
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La Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios ha alertado de un fallo de calidad en algunos lotes de ciertos dispositivos de autoinyección de adrenalina del medicamento Jext y ordena la retirada de los dispositivos afectados. El defecto provoca que no se administre cor