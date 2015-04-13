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Sanidad alerta del riesgo cardiovascular por altas dosis de ibuprofeno

Los datos procedentes de ensayos clínicos confirman que la administración de más de 2.400 mg por día se asocia con un mayor riesgo de trombosis arterial.

Europa Press
España-13/04/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido este lunes una alerta del riesgo cardiovascular por el consumo de altas dosis de ibuprofeno y dexibuprofeno, después de que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europe

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