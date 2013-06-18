Sanidad limita el uso de codeína a niños mayores de 12 años
Esta revisión se produce tras varios casos de intoxicación en Europa. Se han registrado algunos fallecimientos en niños tratados con este analgésico. También se va a revisar su uso como antitusivo infantil
FACUA.org
España-18/06/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha limitado el uso de la codeína como analgésico en Pediatría solo para niños mayores de 12 años.
Lo ha hecho