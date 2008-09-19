Sanidad ordena la retirada de un lote del tranquilizante Largactil por contaminación cruzada
El lote 08003 tene como fecha de caducidad marzo del 2013 y se trata de envases de 30 comprimidos de 100 miligramos.
FACUA.org
España-19/09/2008
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, anunció hoy la retirada del mercado del lote 08003 del medicamento Largactil, comercializado por Sanofi Aventis, tras detectar una contaminación cruzada.<