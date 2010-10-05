Sanidad ordena retirar del mercado unas pastillas para adelgazar por incluir un principio activo no permitido

Tras haber identificado la presencia de sibutramina sin declararlo en su composición ni en el etiquetado.

FACUA.org
España-05/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha ordenado la retirada del mercado de las pastillas para adelgazar Fruta Planta/Reduce Weight, tras haber identificado la presencia de sibutramina, principio

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos