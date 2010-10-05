Sanidad ordena retirar del mercado unas pastillas para adelgazar por incluir un principio activo no permitido
Tras haber identificado la presencia de sibutramina sin declararlo en su composición ni en el etiquetado.
FACUA.org
España-05/10/2010
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha ordenado la retirada del mercado de las pastillas para adelgazar Fruta Planta/Reduce Weight, tras haber identificado la presencia de sibutramina, principio