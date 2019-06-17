Nuestras acciones

Sanidad ordena retirar otros dos complementos alimenticios por contener el principio activo de la Viagra

De la marca Rafael Ciafardini, los productos son las cápsulas Vialibol Force, que contienen hidroxihomotiosildenafilo, y Egostrong, con sildenafilo y tadalafilo, sin especificarlo en sus etiquetados.

FACUA.org
España-17/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la prohibición de comercialización y orden de retirada del mercado de dos complementos alimenticios de la marca Rafael Ciafardini por contener entre sus ingredientes sildenafilo, tadalafilo e hidroxihomotiosildenafilo,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos