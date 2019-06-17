Sanidad ordena retirar otros dos complementos alimenticios por contener el principio activo de la Viagra
De la marca Rafael Ciafardini, los productos son las cápsulas Vialibol Force, que contienen hidroxihomotiosildenafilo, y Egostrong, con sildenafilo y tadalafilo, sin especificarlo en sus etiquetados.
FACUA.org
España-17/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la prohibición de comercialización y orden de retirada del mercado de dos complementos alimenticios de la marca Rafael Ciafardini por contener entre sus ingredientes sildenafilo, tadalafilo e hidroxihomotiosildenafilo,