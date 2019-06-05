Sanidad ordena retirar un lote del fármaco para la tensión Amlodipino Vir por un error en la caducidad
La Aemps ha informado de que en el cartonaje del lote N005 se indica la fecha de caducidad es abril de 2021, en lugar de marzo de 2022.
FACUA.org
España-05/06/2019
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Imagen: Vir.es
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada y devolución al laboratorio por los cauces habituales de un lote del medicamento para la tensión arterial Amlodipino Vir 10mg, 30 comprimidos, por un error en la fecha de caducida