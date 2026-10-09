Sanidad prohíbe comercializar varios complementos alimenticios al contener una sustancia farmacológica empleada contra la disfunción eréctil
La Aemps ha informado de que los productos retirados de la venta son Etumax Royal Honey, Miel Soudan VIP, Epimedyumlu Macum y Organic Honey por poseer sildenafilo no declarado en el etiquetado.
FACUA.org
España-09/10/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la orden de retirada y cese de la comercialización de los complementos alimenticios Etumax Royal Honey, Miel Soudan VIP, Epimedyumlu Macum y Organ