Sanidad quiere que se limite el uso de esmaltes de uñas permanentes
La Aemps pide a la Comisión Europea la restricción tras detectarse que puede provocar efectos no deseados.
Europa Press
España-27/12/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha propuesto a la Comisión Europea limitar el uso de lacas de uñas permanentes a profesionales de estética que las manipulan.
El organismo ha realizado est