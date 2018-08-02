Sanidad retira del mercado 14 lotes de preservativos Durex por riesgo de rotura durante su uso
Se trata de los modelos Durex Real Feel y Durex Sin Látex, fabricados a comienzos de este año.
Europa Press
España-02/08/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de 14 lotes de preservativos masculinos Durex Real Feel y Durex Sin Látex, fabricados a principios del 201