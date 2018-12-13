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Sanidad retira del mercado dos lotes del colirio Artelac Rebalance Monodosis por un problema de calidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta farmacéutica en la que advierte de que los lotes afectados son el 779167 y 779146, que pueden provocar irritación.

Europa Press
España-13/12/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada del mercado de dos lotes del colirio Artelac Rebalance Monodosis, fabricado por Gerhard Mann y distribuido p

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