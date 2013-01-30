Sanidad retira diversos lotes de lentes de contacto Acuvue por un fallo en el sellado del envase

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado de la orden de retirada de diversos lotes de lentes de contacto 1-day Acuvue Moist (etafilcon A) y Acuvue Advance with Hydraclear (galyfilco