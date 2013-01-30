Sanidad retira diversos lotes de lentes de contacto Acuvue por un fallo en el sellado del envase
Esta deficiencia podría comprometer la esterilidad de las lentes, diseñadas para la corrección de la miopía e hipermetropía.
FACUA.org
España-30/01/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado de la orden de retirada de diversos lotes de lentes de contacto 1-day Acuvue Moist (etafilcon A) y Acuvue Advance with Hydraclear (galyfilco