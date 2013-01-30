Más noticias

Sanidad retira diversos lotes de lentes de contacto Acuvue por un fallo en el sellado del envase

Esta deficiencia podría comprometer la esterilidad de las lentes, diseñadas para la corrección de la miopía e hipermetropía.

FACUA.org
España-30/01/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado de la orden de retirada de diversos lotes de lentes de contacto 1-day Acuvue Moist (etafilcon A) y Acuvue Advance with Hydraclear (galyfilco

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos