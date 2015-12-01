Sanidad retira las cápsulas Seduce Me por no indicar en sus etiquetas el principio activo de la Viagra
Se comercializaba como complemento alimenticio, pero dada la presencia de tadalafilo, el producto está considerado medicamento y necesita autorización de la AEMPS.
Europa Press
España-01/12/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado del complemento alimenticio Seduce Me, de la empresa Global Products Europe, tras haber detectado que incluía en su composición tadal