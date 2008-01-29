Sarkozy exige a Société Général "responsabilidades" y que asuma las "consecuencias" del fraude
El presidente francés señala que "cuando hay una fuerte remuneración, lo que es sin duda legítimo, y hay un problema grave, no se pueden eximir responsabilidades".
FACUA.org
Europa-29/01/2008
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El presidente francés, Nicolas Sarkozy, exigió ayer a la dirección de Société Général «responsabilidades» y que asuma las «consecuencias» del fraude millonario cometido supuestamente por un broker de la entidad y que ha