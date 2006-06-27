Seat llama a revisión a unidades de Altea, Toledo y León por un defecto que puede afectar a la seguridad
La compañía no ha dado respuesta a la petición de información realizada por FACUA sobre el defecto.
FACUA.org
España-27/06/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El fabricante automovilístico Seat ha realizado una llamada a revisión a propietarios de determinados modelos Altea, Toledo y León fabricados en 2004 y 2005 por un defecto de fabricación que puede afectar a la seguridad.
En la carta remitida por Seat a sus clie