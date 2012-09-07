Nuestras accionesAterrizaje forzoso en Barajas

Segundo caso de despresurización de cabina en un vuelo de Ryanair en unos días

FACUA denuncia que la inacción y permisividad de las administraciones con las irregularidades de la compañía irlandesa es un escándalo.

FACUA.org
España-07/09/2012
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Otra despresurización de cabina en un vuelo de Ryanair, esta vez en un vuelo Madrid-Gran Canaria, ha obligado a realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto de Barajas al poco de haber despegado. Se trata del segundo en unos días por los mismos motivos, después del que se

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