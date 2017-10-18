Segundo expediente sancionador a una empresa por sus líneas 902: tras Ryanair, ahora Air Berlin
Baleares analiza el uso de teléfonos de alto coste por parte de ambas compañías aéreas, a raíz de la batería de denuncias presentadas por FACUA.
FACUA.org
España-18/10/2017
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Baleares ha incoado un expediente sancionador a Air Berlin por prestar servicios de atención al cliente a través de un teléfono 902 de alto coste, lo que vulnera la legislación, tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción.
Se trata del segundo expedi