Sentencia histórica a favor de la descarga en BitTorrent en Estados Unidos
Un juez de California ha desestimado la demanda de una productora contra varios usuarios que supuestamente descargaron sus contenidos, tras rastrear sus IPs.
FACUA.org
América-11/04/2012
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Un tribunal de California ha desestimado la demanda de la productora Hard Drive Productions a supuestos infractores después de rastrear las IPs vinculadas a la transferencia de las descargas de sus películas. Según ha publicado