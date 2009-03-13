Sevillana Endesa comenzará a devolver el lunes las cantidades cobradas de más a los usuarios en Andalucía
FACUA reclama a Innovación que investigue también al resto de eléctricas que operan en la Comunidad e imponga la refacturación a las que hayan cometido las mismas irregularidades.
FACUA.org
Andalucía-13/03/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA informa que Sevillana Endesa comenzará a devolver el próximo lunes 16 de marzo las cantidades cobradas de más a los usuarios en la Comunidad Autónoma al haber aplicado las tarifas vigentes