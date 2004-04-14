Sevillana Endesa sustituye contadores con más de treinta años sin suficiente información y lesionando los derechos de los usuarios
FACUA Andalucía demanda al consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico medidas para garantizar que la compañía respete los derechos de los consumidores en su campaña su renovación de unos 900.000 contadores.
FACUA.org
Andalucía-14/04/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA advierte que Sevillana Endesa está sustituyendo contadores eléctricos con más de treinta años sin informar previamente a los usuarios afectados ni indicarles los derechos que les