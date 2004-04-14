Nuestras acciones

Sevillana Endesa sustituye contadores con más de treinta años sin suficiente información y lesionando los derechos de los usuarios

FACUA Andalucía demanda al consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico medidas para garantizar que la compañía respete los derechos de los consumidores en su campaña su renovación de unos 900.000 contadores.

FACUA.org
Andalucía-14/04/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA advierte que Sevillana Endesa está sustituyendo contadores eléctricos con más de treinta años sin informar previamente a los usuarios afectados ni indicarles los derechos que les

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos