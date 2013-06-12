Simulan ser el teléfono de compañías como Orange o La Caixa para cobrar 4 euros sólo por descolgar
FACUA exige la baja inmediata de dos líneas y la imposición de multas por usar búsquedas promocionadas en Google para colar falsos teléfonos. Tres meses después de la denuncia de la asociación, los números siguen operativos.
FACUA.org
España-12/06/2013
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Aparecen como resultados promocionados en Google al buscar el número de contacto de empresas como Orange, Amazon o La Caixa, pero en su lugar, se hacen pasar por sus líneas de atención al cliente para cobrar desde 4 euros sólo por descolgar el teléfono.
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