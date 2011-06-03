Sony sufre un nuevo ataque informático para robar datos de usuarios
Los piratas han publicado nombres, fechas de nacimiento, domicilios, cuentas de correo electrónico, números de teléfono y contraseñas de miles de personas que habían participado en concursos de la empresa.
FACUA.org
Internacional-03/06/2011
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Piratas informáticos del colectivo LulzSec se han adentrado en las redes de la multinacional japonesa Sony y han logrado robar datos de más de un millón de usuarios. Ya en abril Sony descubrió que hackers de un grupo por determinar habían robado datos d