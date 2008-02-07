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Soria plantea ahora que las tallas sí se regularán legalmente, aunque podría ser mediante una normativa europea

El Ministerio de Sanidad y Consumo advirtió a FACUA en 2006 que sus iniciativas sólo "estarían encaminadas a acuerdos de autorregulación del sector y no hacia una normativa elaborada por la Administración".

FACUA.org
España-07/02/2008
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El Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha anunciado hoy su intención de impulsar la regulación de las tallas de ropa, para la que espera el apoyo de la UE.

FACUA-Consumidores en Acción considera que este cambio de rumbo en los criterios del Ministerio

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